Histoire de Lisey : Julianne Moore se plonge dans les ténèbres de Stephen King, à partir du 4 juin sur Apple TV+

Chaque network et plateforme de vidéo à la demande se doit d’avoir son adaptation de Stephen King. Apple TV+ ne fait pas exception à cette règle et nous dévoile dès à présent une bande-annonce pour Lisey’s Story, de son titre française Histoire de Lisey. Les deux premiers épisodes seront disponibles dès le vendredi 4 juin 2021, puis un nouvel épisode chaque vendredi.

Adapté par King en personne et réalisé par Pablo Larraín, Histoire de Lisey suit Lisey Landon (Julianne Moore) qui se retrouve désemparée et seule après la mort de son mari, Scott Landon, un célèbre romancier (Clive Owen). Homme extrêmement complexe et tourmenté, il avait tenté de lui ouvrir la porte du lieu, à la fois terrifiant et salvateur, où il puisait son inspiration.

Maintenant que Scott n’est plus là, Lisey s’immerge dans les papiers qu’il a laissés, s’enfonçant toujours plus loin dans les ténèbres… Une série de manifestations troublantes fait resurgir chez Lisey des souvenirs de son union avec Scott jusqu’ici enfouis.

Composée de huit épisodes, Histoire de Lisey réunit donc Julianne Moore et Clive Owen, mais aussi Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones et Sung Kang.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.