Little Birds : Juno Temple est en quête d’indépendance à Tanger, dans deux semaines sur Sky Atlantic

Après la saison 2 de Save Me et la première de Gangs of London, Sky Atlantic change de registre et délivre un mois d’août que l’on peut qualifier de plus féminin, avec entre autres la mise en ligne de la série Little Birds le 4 août.

Création de Sophia Al Maria, d’après la collection de nouvelles Les Petits oiseaux d’Anaïs Nin, Little Birds nous ramène dans la zone internationale de Tanger en 1955 pour suivre Lucy Savage, une jeune héritière new-yorkaise qui vient tout juste d’arriver et retrouve son jeune fiancé, Hugo, impatiente de débuter leur union.

Quand elle réalise que son futur époux ne l’accueille pas avec la ferveur attendue, elle décide de partir à l’aventure, dans une quête des sens et d’indépendance, au cœur d’une ville dont l’emprise coloniale décline.

Comprenant 6 épisodes réalisés par Stacie Passon, Little Birds réunit dans sa distribution Juno Temple, Yumna Marwan, Raphael Acloque, Hugh Skinner, Jean-Marc Barr, Rossy De Palma, Nina Sosanya, David Costabile, Amy Landecker ou encore Matt Lauria.

