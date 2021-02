Little Birds : Juno Temple est en quête d’indépendance à Tanger ce week-end sur StarzPlay

Le service de streaming StarzPlay continue d’élargir son catalogue de séries britanniques. Alors que l’on retrouve déjà sur la plateforme Gangs of London, Normal People, MotherFatherSon ou encore The Capture, on peut à partir de ce dimanche y découvrir Little Birds.

Création de Sophia Al Maria, d’après la collection de nouvelles Les Petits oiseaux d’Anaïs Nin, Little Birds nous ramène dans la zone internationale de Tanger en 1955 pour suivre Lucy Savage (Juno Temple), une jeune héritière new-yorkaise prête pour l’amour et le mariage dans un climat exotique.

Mais lorsque son futur époux Hugo (Hugh Skinner) ne l’accueille pas comme elle l’imaginait, elle part à l’aventure dans le monde surprenant et diversifié de Tanger. Lucy va découvrir un monde en mutation, un pays frémissant à l’aube de l’indépendance, peuplé d’une myriade de personnages comme la dominatrice provocante, Cherifa Lamor (Yumna Marwan) qui stimule tout particulièrement l’imagination de Lucy.

Comprenant 6 épisodes réalisés par Stacie Passon, Little Birds réunit dans sa distribution Juno Temple, Yumna Marwan, Raphael Acloque, Hugh Skinner, Jean-Marc Barr, Rossy De Palma, Nina Sosanya, David Costabile, Amy Landecker ou encore Matt Lauria.

Notons que StarzPlay met également en ligne ce dimanche 14 février la série américaine Ambitions, série OWN annulée au terme de sa première saison.

