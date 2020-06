Little Voice Saison 1 : Une nouvelle romance musicale à découvrir dans deux semaines sur Apple TV+

Continuant à s’associer à des noms connus pour donner le jour à ses séries, Apple TV+ a collaboré avec l’auteure-compositrice-interprète américaine Sara Bareilles pour produire Little Voice qui fera ses débuts sur la plateforme le 10 juillet.

Scénarisée par Jessie Nelson qui avait déjà travaillé avec Sara Bareilles sur l’écriture de l’adaptation à Broadway de Waitress, Little Voice se présente comme étant une comédie romantique et musicale qui parle de trouver sa voix quand on entre dans l’âge adulte.

L’histoire se centre alors sur Bess King (Brittany O’Grady), une jeune chanteuse qui a du talent, mais qui rencontre des difficultés à réaliser son rêve, navigant à New York entre les rejets, l’amour et des problèmes de famille. Le tout se faisant donc sur des musiques originales composées par Sara Bareilles.

Au casting de cette saison 1 de Little Voice, nous trouvons Brittany O’Grady, Shalini Bathina, Sean Teale, Colton Ryan, Kevin Valdez, Phillip Johnson Richardson, Chuck Cooper, Nadia Mohebban, Sam Lazarus, Mark Blane, Ned Eisenberg, Samrat Chakrabarti, Gopal Divan, Sakina Jaffrey et Emma Hong.

