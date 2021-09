Locke & Key Saison 2 : Netflix annonce le retour de la famille Locke pour octobre à l’aide d’un teaser

Plus d’un an et demi après la mise en ligne de la première saison, Locke & Key va faire son retour sur Netflix. Le service de streaming vient d’annoncer le retour de la famille Locke avec une saison 2 pour le 22 octobre prochain, à l’aide d’un teaser.



De quoi parle Locke & Key ?

Carlton Cuse et Meredith Averill sont à la tête de cette série librement inspirée par la création de Joe Hill et Gabriel Rodriguez pour IDW comics. L’histoire se centre sur la famille Locke, et plus spécifiquement les trois enfants, qui doivent se reconstruire après une tragédie familiale.

En effet, après le meurtre de leur père dans d’étranges circonstances, les trois enfants Locke et leur mère emménagent à Key House, une maison de famille où ils ne tardent pas à découvrir des clés magiques qui pourraient bien avoir un lien avec la mort de leur père. Tandis qu’ils s’intéressent aux pouvoirs uniques de chaque clé, un mystérieux démon s’éveille, prêt à tout pour les récupérer.

Au programme de la saison 2

La première saison s’est terminée — et la suite est naturellement spoilers — avec Dodge s’en sortant plus ou moins victorieux sur les enfants Locke qui pensent l’avoir battu. Cependant, ce n’est pas Dodge, mais Ellie Whedon qu’ils ont coincé de l’autre côté de la Black Door. Qui plus est, Dodge a maintenant une alliée sous la forme d’Eden Hawkins (Hallea Jones), infectée au moment où la porte a été ouverte.

Naturellement, la seconde saison verra les enfants Locke faire face à de nouveaux dangers, Dodge étant déterminé à détruire, reconstruire et finalement diriger ce monde.

Le casting de Locke & Key Saison 2

Au casting de la saison 2 de Locke and Key, on retrouve donc Jackson Robert Scott (Bode Locke), Connor Jessup (Tyler Locke), Emilia Jones (Kinsey Locke), Darby Stanchfield (Nina Locke), Laysla De Oliveira (Dodge), Sherri Saum (Ellie Whedon), Coby Bird (Rufus Whedon), Thomas Mitchell Barnett (Sam Lesser), Griffin Gluck (Gabe) et Petrice Jones (Scot Cavendish), mais aussi Aaron Ashmore (Duncan Locke) et Hallea Jones (Eden Hawkins) qui ont été promus réguliers.

Ils sont rejoints par Brendan Hines (The Tick) qui incarne Josh Bennett, le nouveau charismatique et mystérieux professeur d’histoire à Matheson Academy qui possède un agenda secret.

De son côté, Liyou Abere (Mrs. America, The Boys) sera également présente dans cette saison 2 de Locke & Key en tant que guest star. Elle est Amie Bennett, une jeune fille de 11 ans qui devient très vite amie avec Bode et une alliée dans le combat contre les forces du mal.

La série déjà renouvelée pour une saison 3

Netflix a déjà officialisé le renouvellement de Locke and Key pour une saison 3, dont le tournage a commencé en mai dernier (dans la suite de la seconde s’était terminé en avril). La production devrait d’ailleurs se terminer ce mois-ci.

