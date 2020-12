Une saison 3 pour Locke & Key, la série est renouvelée avant l’arrivée de la saison 2 sur Netflix

Alors que le tournage de la saison 2 est bientôt terminé à Toronto pour Locke & Key, Netflix nous annonce le renouvellement de la série pour une saison 3. La production reprendra ainsi dès le début de l’année 2021.

Si vous n’avez pas encore jeté un coup d’oeil à Locke & Key sur Netflix, cette dernière est basée sur le comics de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, avec Carlton Cuse et Meredith Averill en tant que showrunners de la série. On y suit les enfants Locke qui, après le meurtre du père dans d’étranges circonstances, emménagent avec leur mère à Keyhouse, leur maison ancestrale, où ils découvrent des clés magiques potentiellement liées à la mort de leur père. Lorsque les enfants Locke explorent les pouvoirs uniques de ces clés, un mystérieux démon s’éveille et ne reculera devant rien pour les leur voler.

La première saison de Locke & Key met à l’affiche Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Darby Stanchfield, Laysla De Oliveira, Aaron Ashmore, Petrice Jones, Griffin Gluck et Hallea Jones.

Locke and Key fans, the cast has some news for you: The show has been picked up for Season 3!

But first, Season 2 will arrive in 2021! pic.twitter.com/d4c0dheBkZ

— Netflix (@netflix) December 18, 2020