Loki Saison 1 : Le Dieu de la Malice doit réparer la réalité dans un trailer et en juin sur Disney+

Alors que la saison de Falcon et le Soldat de l’Hiver se poursuit sur Disney+, le service de streaming attire déjà notre attention vers la prochaine série Marvel, à savoir la première saison de Loki, qui fera son arrivée sur la plateforme à partir du 11 juin 2021 et qui se dévoile un peu plus dès à présent avec une bande-annonce.

Naturellement, cette saison 1 de Loki met en scène Tom Hiddleston dans la peau du fameux Dieu de la Malice dans une série prenant place après les évènements d’Avengers: Endgame. L’histoire se situe en 2012 dans une réalité alternative créée par la Casse Temporel des Avengers, après que Loki se soit échappé avec le Tesseract qu’il a voulu utilisé pour changer le cours de l’histoire humaine.

Après son évasion, il est emmené auprès de la Time Variance Authority (ou TVA), un organisme qui agit pour empêcher toute personne qui tenterait d’altérer le passé ou le futur. De son nom français, L’Autorité des Variations Temporelles a été créée par Walt Simonson et Sal Buscema en 1986 pour rendre hommage à l’auteur, éditeur et spécialiste de la continuité Mark Gruenwald. Le personnel de l’organisation était composé de clones ressemblant à Gruenwald.

La saison 1 de Loki comporte 6 épisodes et met à l’affiche Tom Hiddleston (Loki), Owen Wilson (Mobius M. Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Ravonna Lexus Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane et Erika Coleman. Notons qu’une saison 2 est en développement.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.