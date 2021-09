Love 101 Saison 2 : Une dernière année d’études turbulente débute aujourd’hui sur Netflix

Après un an et demi d’absence, Love 101 est de retour avec sa saison 2 sur Netflix. Les nouveaux épisodes de la dramédie turque sont en effet dès maintenant disponible sur le service de streaming.

De quoi parle Love 101 ?

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série scénarisée par Meriç Acemi et Destan Sedolli, Love 101 prend la forme d’une dramédie nous entrainant dans les années 1990 en Turquie. On y suit un groupe d’adolescents marginalisés qui manigancent pour que leur prof adorée tombe amoureuse et choisisse de ne pas quitter leur ville. Plus précisément, l’action prend principalement place en 1998, mais chaque épisode sera encadré par des vignettes se déroulant de nos jours. L’histoire débute quand, après avoir mis leur lycée à feu et à sang, Eda, Osman, Sinan et Kerem réalisent que seule Burcu, une jeune prof à l’écoute, pourrait encore les sauver de l’expulsion. Elle pourrait cependant quitter l’établissement et ils mettent alors en branle un plan pour qu’elle tombe amoureuse du nouvel entraineur de l’équipe de basketball et, en faisant ça, ils vont eux-mêmes découvrir l’amour.

En saison 2…

Une nouvelle élève rejoint la bande tandis que le conflit avec Necdet s’envenime. Alors qu’un couple se forme, des relations existantes se défont. Dans le premier épisode, la tension monte entre Burcu et Kemal. Furieuse, Işık passe à l’action après avoir entendu parler du pacte honteux entre Necdet et ses amis.

Au casting de Love 101

Dans la distribution de la saison 2 de Love 101, nous trouvons Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Ece Yüksel, Kaan Urgancıoğlu, Müfit Kayacan, Bade İşçil et Tuba Ünsal.