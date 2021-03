Love Alarm Saison 2 : L’App se remet à sonner pour Jojo, dès aujourd’hui sur Netflix

Après plus d’un an et demi après la première saison, Netflix reconnecte avec Jojo et ses prétendants amoureux avec la saison 2 de Love Alarm qui est dès à présent disponible sur Netflix.

Création de Lee Na-jeong, Lee Ayoun et Seo Bora, la série Love Alarm est basée sur un webcomic du même nom écrit par Chon Kye-young qui nous entraine dans un monde où une appli alerte les gens dès qu’ils éveillent l’intérêt de quelqu’un. L’histoire se centre sur une adolescente nommée Kim Jojo (Kim So-hyun) qui, malgré son apparence joyeuse, doit faire face à des difficultés personnelles. Sa vie se complique quand il est révélé que le garçon le plus populaire du lycée a des sentiments pour elle.

Dans cette deuxième saison, l’histoire d’amour continue avec la version 2.0 de Love Alarm qui possède de nouvelles fonctionnalités. Jojo, dont le bouclier est activé, est toujours déchirée entre son premier amour Sun-oh et son ami Hye-yeong. Coincée dans ce triangle amoureux, elle cherche à savoir qui est son véritable amour.

Composée de 8 épisodes, cette saison 2 de Love Alarm réunit de nouveau Kim So-hyun, Jung Ga-ram, Song Kang, ainsi que Go Min Si et Kim Si Eun.

