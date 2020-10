Love & Anarchy : Un jeu de défi suédois entre Sophie et Max, en novembre sur Netflix

On trouve plus que du Nordic Noir dans les pays scandinaves, la preuve avec la comédie Love and Anarchy qui sera disponible sur Netflix à partir du mercredi 4 novembre et qui se dévoile dès à présent avec une bande-annonce.

Série suédoise nous venant de Lisa Langseth , Love and Anarchy s’intéresse à Sofie (Ida Engvoll), consultante ambitieuse, épouse et mère de deux enfants. Quand elle se voit confier la modernisation d’une ancienne maison d’édition, Sophie fait la connaissance d’un jeune informaticien, Max (Björn Mosten), avec qui va s’improviser un jeu de séduction.

En effet, après un blackmail se met en place un jeu de défi entre Sophie et Max qui les poussent à remettre en cause la vie moderne. Les choses démarrent doucement, mais les risques grandissent à mesure que les enjeux se font plus audacieux.

Se composant de huit épisodes, Love and Anarchy met en scène Ida Engvoll, Björn Mosten, Reine Brynolfsson, Björn Kjellman, Johannes Bah Kuhnke et Gizem Erdogan.

