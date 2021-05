Love Death & Robots Saison 2 : Une nouvelle collection d’épisodes se dévoile dès demain sur Netflix

Voilà maintenant deux années que la première saison de l’anthologie Love Death & Robots a fait ses débuts sur Netflix. Elle fait enfin son retour avec sa saison 2 qui est mise en ligne vendredi 14 mai sur la plateforme de streaming.

Pour rappel, Love, Death & Robots est une création du réalisateur Tim Miller qui est notamment produite par David Fincher. Elle prend la forme d’une collection de courts métrages animés mélangeant la comédie, la SF, la fantasy ou encore l’horreur. Vous pouvez par ailleurs consulter notre classement des épisodes de la saison 1 pour avoir plus de détails.

Supervisée par Jennifer Yuh Nelson (Kung Fu Panda 2 et 3), la saison 2 nous propose notamment des géants nus, des démons de Noël et des robots hors de contrôle, et bien plus encore, naturellement.

Cette saison 2 de Love, Death & Robots propose aussi des épisodes qui se basent sur des histoires écrites par Paolo Bacigalupi, Harlan Ellison, Rich Larson, Joe Lansdale, John Scalzi, Joachim Heijndermans, J.G. Ballard et Neal Asher.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.