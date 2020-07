Love Life Saison 1 : L’anthologie romantique avec Anna Kendrick arrive en juillet sur OCS

Première série originale de la nouvelle plateforme HBO Max, l’anthologie romantique Love Life arrive en France sur OCS. L’intégralité des épisodes de la première saison sont en effet proposés à la demande dès aujourd’hui à l’occasion du début de la diffusion, ce jeudi à partir de 20h40 sur OCS Max, à raison de deux épisodes par semaine.

Renouvelée pour une saison 2, Love Life est une création de Sam Boyd dont chaque saison retracera la quête d’un protagoniste différent cherchant l’amour. Chaque épisode d’une demi-heure raconte l’histoire d’une relation amoureuse du personnage principal. La première saison s’intéresse à Darby, incarnée par Anna Kendrick.

Ainsi, Darby Carter est une jeune femme dont nous découvrirons toutes les histoires d’amour : du premier coup de foudre de sa vie au dernier homme avec lequel elle partagera sa vie. Nous verrons comment les gens qu’elle a rencontrés sur sa route ont influencé la personne qu’elle est devenue.

Au niveau du casting de cette première saison de Love Life, Anna Kendrick (Pitch Perfect, A Simple Favor) est accompagnée par Zoë Chao (Downhill, Strangers), Peter Vack (Someone Great, The Bold Type), Sasha Compere (Miracle Workers, Uncorked) et Lesley Manville (Phantom Thread, Another Year).

