Une saison 2 pour Love Life, HBO Max renouvelle son anthologie romantique avec Anna Kendrick

Cela ne fait pas encore un mois qu’HBO Max a fait ses débuts, mais la nouvelle plateforme de streaming annonce déjà le renouvellement de Love Life pour une saison 2.

Cette création de Sam Boyd est une anthologie qui se propose de suivre chaque saison une personne en passant en revue les romances qui ont marqué son existence.

Dans la première saison, nous avons ainsi Anna Kendrick dans le premier rôle. Elle campe ainsi Darby (Kendrick) dont la vie a été ponctuée de romances avec des résultats assez différents. Chaque épisode d’une demi-heure racontera une de ses relations, de la première à la dernière (il y a 10 épisodes).

La saison 2 de Love Life, comme la première, prendra place à New York pour relater l’histoire d’une autre personne et cette fois-ci explorer ce qui se produit lorsque l’on a vécu en étant convaincu de savoir qui était notre âme sœur et de se rencontre plusieurs années après le mariage que cela ne convient pas.

Cette nouvelle saison de Love Life sera marquée par la présence de personnages de la première saison, avec Anna Kendrick annoncée pour faire quelques apparitions.

Love Life est rapidement devenue l’un des programmes les plus performants de la plateforme, qui vient à peine de mettre en ligne les 4 derniers épisodes.

Tags : HBO Max moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.