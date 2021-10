Love Life Saison 2 : William Jackson Harper cherche l’amour, dès aujourd’hui sur HBO Max

Après Anna Kendrick, c’est maintenant au tour de William Jackson Harper (The Good Place) de rechercher l’amour dans l’anthologie Love Life, proposé à partir d’aujourd’hui sur HBO Max, à raison de trois épisodes par semaine. Elle sera disponible en France sur OCS à partir du lundi 20 décembre.

De quoi nous parle Love Life ?

Série originale de la plateforme HBO Max nous venant de Sam Boyd, Love Life est une anthologie qui se propose de nous retracer à chaque saison la quête d’une personne cherchant l’amour. La première saison se concentrait sur Darby (Anna Kendrick) dont la vie a été ponctuée de romances avec des résultats assez différents. Chaque épisode d’une demi-heure raconte une de ses relations, de la première à la dernière.

Au programme de la saison 2…

La saison 2 de Love Life nous relate quant à elle l’histoire de Marcus Watkins, un homme qui commence sa trentaine en étant fraichement divorcé et plus perdu que jamais. Forcé de redécouvrir son identité en tant qu’homme noir célibataire à New York, Marcus doit également réapprendre comment trouver l’amour.

Le Casting de Love Life Saison 2

Le casting de cette saison 2 de Love Life réunit donc William Jackson Harper, Jessica Williams, Chris « Comedian CP » Powell mais encore Janet Hubert, Jordan Rock, Maya Kazan, Punkie Johnson, Leslie Bibb, John Earl Jelks, Arian Moayed, Kimberly Elise, Ego Nwodim, Blair Underwood, Keith David et Steven Boyer. Anna Kendry sera également présente, reprenant son rôle de Darby qui croise la route de Marcus.