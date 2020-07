Lovecraft Country Saison 1 : Une date de diffusion pour le road trip lovecraftien sur HBO et OCS

Après la très bonne série Underground, la showrunner Misha Green nous revient avec une série lovecraftienne produite par J.J. Abrams et Jordan Peele avec Lovecraft Country, qui sera diffusée à partir du dimanche 16 août sur HBO, et dès le 17 août à 21h en exclusivité sur OCS en US+24.

Inspirée du roman éponyme de Matt Ruff, Lovecraft Country suit Atticus Freeman (Jonathan Majors) qui, accompagné de son amie Letitia (Jurnee Smollett-Bell) et de son oncle George (Courtney B. Vance), va se lancer dans un road trip à travers l’Amérique ségrégationniste des années 1950, à la recherche de son père disparu (Michael Kenneth Williams).

Une lutte s’engage à la fois pour survivre et surmonter les terreurs racistes de l’Amérique blanche ainsi que les monstres terrifiants dignes des nouvelles de Lovecraft dans cette première saison composée de 10 épisodes.

En plus de Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Courtney B. Vance et Michael K. Williams, le casting de Lovecraft Country réunit également Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Abbey Lee, Jamie Harris, Jamie Chung, Jordan Patrick Smith, Jamie Neumann, Erica Tazel, Mac Brandt et Tony Goldwyn.

Tags : HBO moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.