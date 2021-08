Lucifer Saison 6 : Le Diable s’offre un trailer pour sa dernière saison qui arrive en septembre sur Netflix

Combien de fois le Diable peut-il échapper à la mort ? La réponse arrive le mois prochain sur Netflix, puisque la saison 6 de Lucifer, qui est bel et bien la dernière, sera mise en ligne le 10 septembre prochain. On pourra ainsi découvrir les ultimes épisodes de la série.

De quoi parle la saison 6 de Lucifer ?

Après avoir été forcé de diriger l’Enfer et d’avoir été tenu responsable pendant des siècles des pêchés de l’humanité, Lucifer Morningstar (Tom Ellis) avait décidé en 2011 de venir sur Terre, et plus spécifiquement à Los Angeles pour fuir sa situation. Sur place, il a ainsi pu se construire une nouvelle vie, en épaulant la police pour que justice soit faite pour les innocents et en tombant amoureux de Chloe Decker (Lauren German).

Cela ne signifiait pas pour autant qu’il en était fini des histoires entre Paradis et Enfer et, à la fin de la saison 5, Lucifer succède à son père en tant que nouveau Dieu… ou presque. Que cela signifie-t-il vraiment pour Lucifer, et pourquoi est-il hésitant ? Alors que le monde commence à s’effondrer sans un Dieu, que va-t-il faire ? Où cette situation va-t-elle entrainer Lucifer, ses amis et sa famille…

Le casting de Lucifer Saison 6

Cette saison 6 de Lucifer réunit naturellement Tom Ellis, Lauren German, D.B. Woodside, Lesley-Ann Brandt, Scarlett Estevez, Aimee Garcia et Rachael Harris tandis que Merrin Dungey, Brianna Hildebrand, Tricia Helfer et Inbar Lavi seront présentes en tant que récurrentes.

Où retrouver Lucifer ensuite ?

Si le Lucifer de Tom Ellis nous fait donc ses adieux en septembre, c’est l’occasion de rappeler qu’un nouveau Lucifer débarque prochainement sur Netflix, à savoir celui de Sandman qui sera par ailleurs incarné par Gwendoline Christie (Game of Thrones).

