Une saison 6 pour Lucifer qui sera VRAIMENT la dernière de la série

Le Diable a passé un nouveau contrat avec Netflix : la série Lucifer vient d’être renouvelée pour une saison 6 par Netflix qui annonce qu’il s’agira cette fois-ci vraiment de la dernière saison et qu’il n’y aura pas de saison 7.

Lucifer appartient à ses séries qui ont su échapper à l’annulation pas une, mais deux fois ! Pour rappel, la série, nous venant originellement de FOX, fut annulée au terme de sa troisième saison avant que Netflix ne la sauve et lui offre une saison 4. Après cela, le service de streaming avait annoncé que la cinquième (dont les premiers épisodes arrivent en août) seraient la dernière… puis finalement, non ! Voilà que Lucifer décroche une saison 6.

Ce renouvellement est donc maintenant officialisé, après plusieurs semaines de négociations avec Tom Ellis, l’interprète de Lucifer, pour trouver un accord pour cette fameuse saison 6. Aucune information n’a été communiquée au sujet du nombre d’épisodes que contiendra cette ultime saison. La cinquième sera quant à elle composée de 16 épisodes, mis en ligne en deux fois sur la plateforme.

the devil made us do it. 😈 #lucifer will return for a sixth and final season. like, FINAL final. pic.twitter.com/o27z6ToMaV

