Luis Miguel : La série Saison 3 : Le chanteur mexicain fait ses adieux à Netflix, dès à présent

Le chanteur mexicain qui captive le public d’Amérique latine et du monde entier depuis des années fait ses adieux à Netflix. La saison 3 de Luis Miguel : La série est en effet la dernière et elle est dès maintenant à découvrir en intégralité sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Luis Miguel : La série ?

Si vous n’êtes pas familiers avec la série scénarisée par Karla Gonzales, Luis Miguel : La série débute en 1981 alors que Luis Miguel (Diego Boneta) monte sur scène pour la première fois, poussé par son père, un musicien en mal de reconnaissance. Six ans plus tard, la tension monte entre les deux. Continuant à raconter cette histoire vraie sur deux périodes, la saison 2 nous ramena en 1992 quand Luis Miguel, après la mort de son père, continua désespérément de rechercher sa mère. Son succès a été ininterrompu, mais privilégier sa vie personnelle a mis son futur en péril. Du côté de 2005, un accident a forcé Luis Miguel à repenser certains aspects de sa vie qui ne l’avait jamais préoccupé auparavant.

En saison 3…

L’histoire reprend en 1995, alors que Micky tente de séduire Mariah Carey et que Patricio prend des risques financiers. Des années plus tard, le chanteur peine à vaincre ses démons alors qu’il est poursuivi en justice et doit prendre des décisions difficiles.

Le casting de Luis Miguel : La série

Au casting de Luis Miguel : La série, nous trouvons Diego Boneta qui est entouré par Macarena Achaga, Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Juan Ignacio Cane, Teresa Ruiz, Valery Sais et Axel Llunas, mais aussi Camila Sodi, Cesar Bordón, Juan Pablo Zurita, Cesar Santana, Martin Bello, Lola Casamayor, Pilar Santacruz, Javier Gómez, Kevin Holt et Gabriel Nuncio.