Lutins Saison 1 : Les vacances de Noël virent au cauchemar pour une famille danoise, dès ce dimanche sur Netflix

Les programmes de Noël se bousculent déjà sur Netflix qui en propose pour tous le monde, même pour les amateurs d’horreur scandinave, avec Lutins dont l’intégralité de la première saison de six épisodes est mise en ligne ce dimanche sur la plateforme de streaming.

De quoi parle Lutins ?

Création de Stefan Jaworski (Those Who Kill) basée sur une idée originale de Jannik Tai Mosholt et Christian Potalivo, Lutins nous parle des vacances de Noël d’une ado et de sa famille qui virent au cauchemar lorsqu’ils découvrent une ancienne menace qui plane sur l’île où ils séjournent.

Dans l’espoir de resserrer leurs liens à Noël, quatre membres d’une même famille se rendent sur une île isolée. Ils découvrent alors qu’elle est contrôlée par une communauté très croyante qui vit dans les bois aux côtés de créatures féroces, des lutins. Ces êtres réels et monstrueux ont inspiré le folklore et des mythes connus de tous. Lorsque l’un des enfants de la famille trouve et ramène un bébé lutin, il rompt, sans le vouloir, l’équilibre des lieux et plonge tous les habitants de l’île dans une bataille à la vie à la mort pour la foi, la famille et la survie.

Le casting de Lutins

La distribution de cette saison de Lutins se compose de Sonja Steen, Milo Toke Bendix Campanale, Ann Eleonora Jørgensen, Vivelill Søgaard Holm, Rasmus Hammerich, Peder Thomas Pedersen, Lila Nobel et Lukas Løkken.