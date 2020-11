MacGyver (saison 5), Magnum P.I. (saison 3) et Blue Bloods (saison 11)… CBS annonce une date de retour pour ces 3 séries

Le calendrier de l’automne de CBS continue de s’étoffer, le network américain annonçant maintenant le retour de trois de ses séries. Plus précisément, MacGyver(saison 5), Magnum P.I. (saison 3) et Blue Bloods (saison 11) seront de retour à partir du vendredi 4 décembre.

Les trois séries sont diffusées au sein de la même soirée. Pour sa reprise, l’équipe de MacGyver se retrouve à infiltrer un hôtel de luxe dans le but de trouver une femme possédant des informations importantes sur le Codex. De son côté, Magnum P.I. commence avec Magnum et Higgins engagés pour retrouver un frère disparu, et Kimee Balmilero and Shawn Garnett de Hawaii Five-0 en guest star en tant que Noelani et Flippa. Sans oublier Blue Bloods qui place Frank face à la politicienne Regina Thomas (Whoopi Goldberg) suite à des protestations contre la brutalité policière.

Maintenant, CBS a encore à annoncer des dates pour Evil (Saison 2) et la nouveauté Equalizer.

voici donc le calendrier de la rentrée automnale de CBS mis à jour :

Mardi 5 novembre

Young Sheldon (saison 4)

B Positive (saison 1)

Mom (saison 8)

Dimanche 8 novembre

NCIS: Los Angeles (saison 12)

NCIS: New Orleans (saison 7)

Mercredi 11 novembre

S.W.A.T. (saison 4)

Jeudi 12 novembre

The Unicorn (saison 2)

Lundi 16 novembre

The Neighborhood (saison 3)

Bob Hearts Abishola (saison 2)

All Rise (saison 2)

Bull (saison 5)

Mardi 17 novembre

NCIS (saison 18)

FBI (saison 3)

FBI: Most Wanted (saison 2)

Mercredi 25 novembre

SEAL Team (saison 4)

Vendredi 4 décembre

MacGyver (saison 5)

Magnum P.I. (saison 3)

Blue Bloods (saison 11)

