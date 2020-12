MacGyver Saison 5, Magnum Saison 3 et Blue Bloods Saison 11… Les séries du vendredi font leur rentrée sur CBS

La rentrée des séries de la saison 2020-21 se poursuit sur CBS avec un peu plus de deux mois de retard. L’important est qu’elles sont là. Le network américain ramène ainsi au complet ses programmes du vendredi qui ne comptent plus Hawaii 5-0 à présent, mais elle a laissé sa place à plein temps à Magnum.

Tout débute néanmoins avec MacGyver (dont les trois premières saisons arrivent le 21 décembre sur Amazon Prime Video) qui entame ainsi sa saison 5 avec un épisode qui aurait dû se trouver dans la précédente si la production de celle-ci n’avait pas été interrompue. Mac (Lucas Till) et son équipe se retrouvent à infiltrer un hôtel de luxe qui est utilisé par des criminels internationaux cherchant à se cacher. Ils veulent retrouver une femme qui possède des informations sur le Codex. Le problème est que la cible a changé d’identité et d’apparence.

Ensuite, nous allons donc retrouver Magnum P.I. qui revient pour sa saison 3 avec un épisode aux enjeux élevés. Magnum (Jay Hernandez) et Higgins (Perdita Weeks) ont été engagés par un client qui est à la recherche de son frère qui aurait été vu sur l’île. Cela mène Higgins à être blessée alors que TC (Stephen Hill) se fait kidnapper quand l’enquête expose une histoire de vengeance.

Pour terminer, Blue Bloods entre dans sa saison 11 avec des changements politiques qui positionnent Frank (Tom Selleck) face à la représentante du conseil municipal Regina Thomas (Whoopi Goldberg) qui réclame une évolution du comportement des forces de l’ordre. Quand Danny (Donnie Wahlberg) et Baez (Marisa Ramirez) disparaissent alors qu’ils étaient sur la piste d’un tueur, Jamie (Will Estes) et son neveu Joe Hill (Will Hochman) s’associent pour le retrouver. Enfin, Eddie (Vanessa Ray) doit aider une femme à retrouver le corps de son père qui a été perdu en raison de la précipitation entourant la pandémie.

