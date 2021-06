Une saison 2 pour Made for Love, Hazel reviendra sur HBO Max

Lancée en avril, la première saison de la comédie noire dystopique Made For Love va se poursuivre sur HBO Max, puisque la plateforme de streaming américaine vient d’annoncer la commande d’une saison 2.

Il est trop pour parler de ce que cette saison 2 de Made for Love nous réserve, mais nous savons que Christina Lee qui était showrunneuse de la saison 1 poursuivra dans ce rôle qu’elle partagera avec Alissa Nutting. Cette dernière est l’auteure du roman sur lequel la série se base.

Si vous n’êtes pas familiers avec l’histoire, la saison 1 se centre sur Hazel Green (Cristin Milioti), une trentenaire qui décide de prendre le large pour échapper à un mariage étouffant avec Byron Gogol (Billy Magnussen), un Tech milliardaire. Elle découvre néanmoins que son mari a implanté dans son cerveau une puce de surveillance. Alors qu’Hazel tente de regagner son indépendance, elle rejoint son père qui vit dans une ville désertique, alors que Byron surveille ses moindres mouvements.

Au casting de Made For Love, nous trouvons donc Cristin Milioti, Billy Magnussen, Dan Bakkedahl, Noma Dumezweni, Augusto Aguilera et Ray Romano, mais aussi Caleb Foote, Kym Whitley, Nyasha Hatendi et Patti Harrison. Ione Skye, Jon Daly, Matty Cardarople, Mel Rodriguez et Sarunas Jackson sont récurrents.

Tags : HBO Max moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.