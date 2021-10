Maid Saison 1 : L’histoire vraie d’un mère qui tente de survivre, dès à présent sur Netflis

Genre peu représenté dans le catalogue de Netflix, le drame social s’invite donc sur la plateforme de streaming avec Maid, une mini-série que l’on peut dès à présent découvrir en intégralité.

De quoi parle Maid ?

Création de Molly Smith Metzler, Maid est donc une mini-série dramatique qui se base sur une histoire vraie, puisqu’elle est l’adaptation du mémoire à succès de Stephanie Land — publié sous le titre Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive.

L’histoire s’articule alors atour d’Alex (Margaret Qualley), une mère célibataire qui, après avoir échappé à son compagnon violent, est obligée de faire des ménages pour éviter de se retrouver à la rue. Elle fait tout ce qu’elle peut pour donner à sa fille Maddy un cadre de vie acceptable.

Le casting de Maid

La distribution de cette saison de Maid rassemble ainsi Margaret Qualley et sa mère Andie MacDowell, mais aussi Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke et Rylea Nevaeh Whittet.