Major Crimes Saison 6 : Les dernières enquêtes de l’équipe de Sharon Raydor débute ce soir sur France 2

Plus de deux ans et demi après qu’elle se soit conclue sur la chaine câblée américaine TNT, la saison 6 de Major Crimes — qui est donc la toute dernière — arrive sur France 2 ce lundi soir à partir de 21h05.

L’heure n’est pas encore aux adieux, puisque cette saison 6 de Major Crimes se compose de 13 épisodes. La série va ainsi dépasser le stade du 100ème épisode et nous conduire tranquillement à sa conclusion qui est également celle de la franchise. En effet, lancée en 2012, Major Crimes était la suite directe de The Closer et conservait une grosse partie de son casting. Mary McDonnell prenait cependant la place de Kyra Sedgwick à la tête du show. Néanmoins, G.W. Bailey, Tony Denison, Michael Paul Chan, Raymond Cruz ou encore Phillip P. Keene ont donc continué, jouant les mêmes rôles pendant 12 bonnes années.

Quoi qu’il en soit, cette saison 6 se composent de trois grandes intrigues découpées en plusieurs épisodes (5 épisodes pour la première, 4 pour la seconde et la troisième). La première débute ainsi quand trois adolescents disparaissent pendant une sortie scolaire. Leo Mason prend cette affaire très au sérieux, en particulier quand les preuves d’un possible retour de Philip Stroh à Los Angeles font surface.

A noter que, tous les lundis soirs, France 2 diffuse deux inédits de cette saison 6 de Major Crimes, puis des rediffusions de la saison 4.

