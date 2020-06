Une saison 3 pour Manifest, NBC renouvèle sa série fantastique mais annule Indebted

Après l’annulation de Lincoln Rhyme et Perfect Harmony, ainsi que le renouvellement de Zoey et son incroyable Playlist, NBC continue à doucement dévoiler ses annulations et renouvellements de la saison.

Aujourd’hui, nous apprenons donc que le thriller fantastique Manifest reviendra pour une saison 3. Bien que ses audiences étaient en baisse de façon notable lors de sa diffusion live, la série s’est imposée comme étant un des plus gros succès de la chaine cette saison au niveau de sa diffusion non linéaire (Replay, VOD…). Elle rassemble ainsi 7,7 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode (1.5pts sur les 18-49 ans).

Cela est donc suffisant pour sauver Manifest de l’annulation et pour offrir à ses fans la suite de l’histoire. La saison 2 se terminait sur le retour inattendu d’un personnage et des révélations sur le vol 828 qui soulèvent de toutes nouvelles questions qui auront donc le droit d’être développées quand la série reviendra dans plusieurs mois.

Pour rappel, si vous n’êtes pas familiers avec Manifest, c’est une création de création de Jeff Rake qui commence avec les passagers du vol Montego Air Flight 828 qui disparaissent. L’avion finit par réapparaitre 5 ans plus tard, mais les passagers n’ont pas vieilli. Pour eux, il n’y a eu que quelques turbulences. Leurs amis, leurs familles et leurs proches ont cependant dû faire leur deuil et aller de l’avant. Alors qu’ils doivent se reconstruire une vie, certains passagers réalisent qu’ils ont un rôle à jouer dans quelque chose de plus grand et qui dépasse tout ce qu’ils pouvaient imaginer.

Dans un autre genre, NBC nous dévoile également le sort qui a été réservé à une de ses nouveautés de la saison 2019-20. La comédie Indebted a été annulée, elle ne reviendra donc pas pour une saison 2.

Cette annonce n’arrive pas comme une surprise, puisque ses audiences étaient catastrophiques, à peine supérieure à Sunnyside qui avait pour sa part été annulée avant la fin de sa diffusion.

Comédie multi-camera créée par Dan Levy, Indebted débutait avec Dave (Adam Pally) et Rebecca (Abby Elliott) Klein, deux parents dont les enfants sont enfin assez grands pour qu’ils puissent reprendre une vie sociale normale. C’est là que les parents de Dave (Steven Weber et Fran Drescher) s’invitent sans prévenir et dévoilent à leur fils qu’ils ont tout perdu. Il n’a pas d’autre choix que de leur ouvrir sa porte. Il réalise rapidement que ses parents ne sont vraiment que de grands enfants qui vont rendre son existence impossible.

Au total, Indebted se compose de 12 épisodes.

