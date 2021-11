Manifest Saison 3 : La vérité sur les survivants du vol 828 commence à faire surface, dès ce soir sur Série Club

Annulée par NBC et sauvée par Netflix qui proposera donc la saison 4, Manifest fait son retour en France sur SérieClub avec sa saison 3 dont la diffusion débute donc ce lundi soir avec 3 épisodes par soirée.

De quoi parle Manifest ?

Si vous n’êtes pas familiers avec Manifest, elle commence avec les passagers du vol Montego Air Flight 828 qui disparaissent. L’avion finit par réapparaitre 5 ans plus tard, mais les passagers n’ont pas vieilli. Pour eux, il n’y a eu que quelques turbulences. Leurs amis, leurs familles et leurs proches ont cependant dû faire leur deuil et aller de l’avant. Alors qu’ils doivent se reconstruire une vie, certains passagers réalisent qu’ils ont un rôle à jouer dans quelque chose de plus grand et qui dépasse tout ce qu’ils pouvaient imaginer.

Au début de cette saison 3, cela fait un an que les voyageurs du vol 828 sont revenus auprès des leurs sans explication. La famille Stone poursuit sa quête de réponses, devant faire face à de nouveaux challenges qui leur font réaliser que, plus que jamais, les survivants doivent se soutenir, car ils sont tous connectés.

Au casting de la saison 3 de Manifest

Au centre de la distribution de cette saison 3 de Manifest, nous trouvons Josh Dallas, Melissa Roxburgh, Athena Karkanis, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Holly Taylor et Matt Long. Mahira Kakkar et Ali Lopez-Sohaili rejoignent la distribution en tant que récurrents.