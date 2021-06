Pas de saison 4 pour Manifest, NBC annonce l’annulation de la série

Alors que la diffusion de la saison 3 de Manifest sur NBC, le network ne perd pas de temps pour officialiser l’annulation de la série. Elle ne sera donc finalement pas renouvelée pour une saison 4.

Comme cela est bien souvent le cas, l’annonce de cette annulation de Manifest s’accompagne d’une astérisque, le showrunner Jeff Rake espère en effet que Warner Bros TV trouve un nouveau diffuseur pour le show – il y a cependant peu de chance que cela se réalise. Quoi qu’il en soit, la série laisse donc les fans sur un cliffhanger.

Si vous n’êtes pas familiers avec Manifest, elle commence avec les passagers du vol Montego Air Flight 828 qui disparaissent. L’avion finit par réapparaitre 5 ans plus tard, mais les passagers n’ont pas vieilli. Pour eux, il n’y a eu que quelques turbulences. Leurs amis, leurs familles et leurs proches ont cependant dû faire leur deuil et aller de l’avant. Alors qu’ils doivent se reconstruire une vie, certains passagers réalisent qu’ils ont un rôle à jouer dans quelque chose de plus grand et qui dépasse tout ce qu’ils pouvaient imaginer.

La distribution de Manifest rassemble Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long et Holly Taylor.

Tags : Network Manifest moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.