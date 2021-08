une saison 4 pour Manifest, Netflix sauve la série pour lui offrir un véritable conclusion

Annulée à la mi-juin par NBC, Manifest ne restera pas sans conclusion, puisque Netflix vient finalement d’annoncer la commande d’une quatrième saison qui sera, cependant, la dernière de la série.

Quand l’annulation fut officialisée, Manifest venait de faire un début tonitruant sur Netflix, s’installant en haut du top 10 des programmes les plus regardés sur la plateforme américaine. Cela mit les fans en confiance, convaincus que ce succès sur le géant du streaming encouragerait la commande d’une saison 4. Les premières négociations allant dans ce sens n’ont cependant pas immédiatement abouti. Il fut ainsi annoncé que les efforts réalisés par Warner Bros. TV pour trouver un nouveau diffuseur avait échoué, la série était bien terminée…

Manifest n’a pas quitté pour autant la tête du classement sur Netflix durant la majorité de l’été, une popularité qui a fini par porter ses fruits, puisque la plateforme a fini par signer un contrat avec le studio, les acteurs et les scénaristes de la série pour 20 nouveaux épisodes qui mèneront à une véritable conclusion. Il a par ailleurs déjà été confirmé qu’ils ne seront pas tous mis en ligne en une seule fois. Nous n’avons donc pas fini d’entendre parler du vol 828.

MANIFEST IS COMING BACK FOR SEASON 4!

Netflix will bring back the TV series for a 20-episode fourth and final season, which will bring the story of the passengers of Flight 828 to its conclusion. #Happy828Day pic.twitter.com/k8EFVYlNe2

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 28, 2021