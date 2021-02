Mare of Easttown : Kate Winslet enquête sur sa communauté, en avril sur HBO et OCS

Une décennie après Mildred Pierce, Kate Winslet revient sur HBO pour une nouvelle minisérie avec Mare of Easttown qui arrivera ce printemps sur HBO. Plus précisément, on pourra la découvrir en France sur OCS en US+24 à partir du 19 avril prochain.

Scénarisée par Brad Ingelsby (The Way Back) et entièrement réalisée par Gavin O’Connor (Mr. Wolff), Mare of Easttown est une chronique policière nous entrainant dans une petite ville de Pennsylvanie touchée par un drame.

Plus particulièrement, l’histoire se centre sur la détective Mare Sheehan (Kate Winslet) qui se retrouve chargée de l’enquête sur un meurtre qui bouscule sa communauté. Alors que son monde semble s’écrouler autour d’elle, Mare doit confronter ses fantômes pour réussir à exposer la vérité.

Au casting de Mare of Easttown, Kate Winslet est entourée par Julianne Nicholson, Jean Smart, Angourie Rice, Evan Peters, Cailee Spaeny, David Denman, John Douglas Thompson, Patrick Murney, James McArdle, Sosie Bacon, Joe Tippett, Neal Huff, Phyllis Somerville, Drew Scheid et Guy Pearce.

