Marie de Bourgogne et Maximilien : Marie devient la duchesse de Bourgogne, ce soir sur Chérie 25

Dans le cadre de sa sage du samedi soir, Chérie 25 continue d’explorer le destin de princesses et de reines européennes avec Marie de Bourgogne et Maximilien dont la diffusion débute donc ce samedi 6 juin à partir de 21h05.

Scénarisée par Martin Ambrosch et réalisée par Andreas Prochaska, Marie de Bourgogne et Maximilien est une mini-série austro-allemande en trois épisodes qui s’intéresse donc au destin lié de Marie de Bourgogne et Maximilien d’Autriche qui influença toute la géopolitique de l’Europe.

Tout débute alors le 5 janvier 1477. Marie de Bourgogne apprend la mort de son père, Charles le Téméraire. Elle n’a pas 20 ans et devient la nouvelle duchesse de Bourgogne. Elle envisage un moment gouverner sans homme à ses côtés, mais doit finalement se résigner à trouver un mari.

Au niveau de la distribution, Marie de Bourgogne et Maximilien rassemble Christa Théret, Jannis Niewöhner, Alix Poisson, Jean-Hugues Anglade, Miriam Fussenegger, Stefan Pohl, Nicolas Wanczycki, André Penvern, Sylvie Testud, Raphaël Lenglet, Fritz Karl Fritz Karl et Johannes Krisch.

