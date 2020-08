Marvel’s Agents of SHIELD Saison 7 : Préparez-vous pour la fin de la série, mercredi prochain sur ABC

Lancée il y a 7 ans pour accompagner l’expansion du Marvel Cinematic Universe, Agents of S.H.I.E.L.D. a depuis longtemps pris son indépendance pour livrer son propre lot d’aventures épiques. Mercredi 12 août sur ABC, l’heure de la conclusion sera néanmoins arrivée.

C’est en effet déjà la fin de la diffusion de la saison 7 de Marvel’s Agents of SHIELD sur ABC, puisque le network propose les deux ultimes épisodes de la série ensemble, présentant cela comme étant la dernière mission de l’équipe de l’agent Coulson (Clark Gregg).

Le combat contre les Chonicoms atteint alors à son explosive conclusion et celle-ci est synonyme de fin pour le SHIELD, mais ses agents sont encore debout et ils n’ont plus rien à perdre, se lançant totalement dans un ultime affrontement contre leurs ennemis.

Au casting de ce final de Marvel’s Agents of SHIELD, nous retrouvons naturellement Clark Gregg, Ming-Na Wen, Chloe Bennet, Elizabeth Henstridge, Henry Simmons, Natalia Cordova-Buckley, Enver Gjokaj et Jeff Ward… et Iain De Caestecker, mais aussi Tamara Taylor, Dianne Doan, Thomas E. Sullivan et probablement quelques surprises.

