Masaba Masaba Saison 1 : Plongez dans la vie de créatrice de mode Masaba Gupta, dès à présent sur Netflix

Ne cessant jamais d’étendre son catalogue de séries en provenance d’Inde, Netflix ajoute cette semaine Masaba Masaba dont l’intégralité de la première saison est donc dès à présent disponible sur la plateforme de streaming.

Création d’Ashvini Yardi, Masaba Masaba est une série mélangeant fiction et réalité qui se base sur la vie de la véritable créatrice de mode indienne Masaba Gupta qui est à la tête de sa propre marque appelée House of Masaba.

Ainsi, Neena et Masaba Gupta, mère et fille à la ville jouent leur propre rôle à l’écran dans cette histoire qui suit le parcours atypique de la créatrice à travers des univers hétéroclites allant de la mode à la famille, et documente son retour sur le marché des célibataires.

Au casting de cette première saison de Masaba Masaba, nous trouvons donc Masaba Gupta et Neena Gupta qui sont entourées par Neil Bhoopalam, Rytasha Rathore, Smaran Sahu, Nayan Shukla, Pooja Bedi et Satyadeep Misra.

