Masantonio Saison 1 : Le bureau des disparus ouvre ses portes dès ce soir sur Polar+

Après la série scandinave The Machinery hier soir, Polar+ poursuit sa rentrée en se tournant cette fois vers l’Italie avec Masantonio : Bureau des disparus dont la diffusion débute ainsi ce soir à partir de 20h50 à raison de 2 épisodes par semaine.

Scénarisée par Gianluca Leoncini et Valerio Cilio, Masantonio : Bureau des disparus se centre donc sur Elio Masantonio (Alessandro Preziosi) qui, après vingt ans d’absence, revient dans sa ville de Gênes où le préfet de police lui demande de prendre la direction d’une équipe spécialisée dans la recherche de personnes portées disparues.

Avec son nouveau coéquipier, Alessandro Riva, Masantonio se lance dans sa première enquête qui concerne la disparition d’une jeune fille, Chiara, survenue six mois auparavant…

Au casting de cette première saison de Masantonio: Bureau des disparus, nous trouvons Alessandro Preziosi (Per amore del mio popolo, Non mentire), Davide Iacopini (Suburra, Thou Shalt Not Kill), Bebo Storti (Il candidato, Si può fare), Claudia Pandolfi (Baby, È arrivata la felicità) et Daniela Camera (Danse Macabre).

