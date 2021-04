Master of None Saison 3 : L’histoire de Denise et Alicia, dans moins d’un mois sur Netflix

Après 4 ans d’absence, Master of None s’apprête à faire son retour avec une troisième saison s’intéressant à Denise, à partir du 23 mai sur la plateforme de streaming Netflix.

Pour rappel, Master of None est une création d’Aziz Ansari et Alan Yang, librement inspirée de la propre histoire du premier. Les deux premières saisons suivent ainsi le quotidien de Dev, un acteur new-yorkais de 30 ans qui a déjà du mal à décider ce qu’il veut manger, sans parler du sens qu’il veut donner à sa vie.

Après les deux premières saisons, le retour de Master of None fut incertain, d’abord pour des raisons créatives et ensuite, car Anzari fut accusé de comportement abusif par une jeune femme, une situation qui aura créé la polémique et mené l’acteur/scénariste à se faire discret.

Dans tous les cas, Master of None est maintenant de retour avec une troisième saison, mais avec Aziz Ansari principalement derrière la caméra, et co-scénariste de ses cinq nouveaux épisodes avec Lena Waithe pour une histoire qui se centre sur Denise. Ou plus spécifiquement sur la relation entre Denise et Alicia (Naomia Ackie), pour illustrer les hauts et bas d’un mariage, les complications avec la fertilité et l’évolution individuelle et en couple.

