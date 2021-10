Mayor of Kingstown Saison 1 : Une bande-annonce à moins d’un mois du lancement sur Paramount+

Alors que Jeremy Renner reprend son arc pour Disney+ dans la première saison de Hawkeye en novembre, l’acteur sera également ce même mois à la tête de la nouvelle série de Taylor Sheridan pour Paramount+. La nouveauté Mayor of Kingstown se dévoile un peu plus aujourd’hui avec une bande-annonce officiel à moins d’un mois de son lancement fixé au 14 novembre sur la plateforme américaine.

De quoi parle Mayor of Kingstown ?

Création de Taylor Sheridan (Yellowstone et de son spin-off) et Hugh Dillon (Durham County), Mayor of Kingstown réunit Jeremy Renner avec Sheridan, puisqu’ils ont déjà collaboré sur le film Wind River. Cette fois, Renner incarne un homme qui contrôle une ville dans les coulisses, étant officieusement le « maire » de Kingstown dans le Michigan.

L’histoire se centre ainsi sur la puissante famille McLusky — Renner, Kyle Chandler et Taylor Handley — dans cette ville où le principal business est la prison, et celle-ci est en plein essor. Ils cherchent à faire respecter la loi et l’ordre à leur manière, imposant leur sens de la justice face au chaos ambiant.

Au casting de cette première saison de 10 épisodes de Mayor of Kingstown, nous trouvons donc Jeremy Renner, Kyle Chandler et Taylor Handley qui sont accompagnés par Dianne Wiest, Emma Laird, Derek Webster, Hugh Dillon, Pha’rez Lass, Tobi Bamtefa, Aidan Gillen et Hamish Allan-Headley.