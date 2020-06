M’entends-tu ? Saison 1 : Carolanne, Fabiola et Ada se soutiennent, dès aujourd’hui sur Netflix

Série canadienne proposée l’année dernière dans son pays sur Télé-Québec, M’entends-tu ? arrive en France via Netflix, puisque la plateforme de streaming vient de mettre en ligne l’intégralité des épisodes de la première saison.

Série québécoise créée par Florence Longpré, M’entends-tu ? s’intéresse à Carolanne, Fabiola et Ada, trois amies vivant dans un quartier défavorisé qui s’accrochent à l’espoir et à l’humour pour supporter leurs relations amoureuses chaotiques et leurs familles dysfonctionnelles.

Tout débute avec Ada (Florence Longpré) qui est obligée de suivre une thérapie pour apprendre à gérer sa colère, tandis que son amie Caro (Ève Landry) tente de maîtriser une angoisse liée à son ex. De son côté, Fabi (Mélissa Bédard) est obligée d’assumer les responsabilités d’un membre de sa famille.

Au casting de cette première saison de M’entends-tu ?, nous trouvons donc Mélissa Bédard, Ève Landry et Florence Longpré. Elle sont notamment entourées par Nicolas Michon, Christian Bégin, Mehdi Bousaidan, Isabelle Brouillette, Sophie Desmarais, Pascale Renaud-Hébert et Leïla Donabelle Kaze.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.