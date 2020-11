M’entends-tu ? Saison 2 : Carolanne, Fabiola et Ada sont de retour, dès aujourd’hui sur Netflix

Alors que la première saison a été mise en ligne en juin sur Netflix, M’entends-tu ? est déjà de retour avec sa saison 2. La plateforme de streaming vient de mettre en ligne l’intégralité des 10 épisodes de la seconde saison.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série québécoise créée par Florence Longpré, M’entends-tu ? s’intéresse à Carolanne, Fabiola et Ada, trois amies vivant dans un quartier défavorisé qui s’accrochent à l’espoir et à l’humour pour supporter leurs relations amoureuses chaotiques et leurs familles dysfonctionnelles. Tout débute avec Ada (Florence Longpré) qui est obligée de suivre une thérapie pour apprendre à gérer sa colère, tandis que son amie Caro (Ève Landry) tente de maîtriser une angoisse liée à son ex. De son côté, Fabi (Mélissa Bédard) est obligée d’assumer les responsabilités d’un membre de sa famille.

La saison 2 reprend deux ans après les évènements de la première alors qu’Ada cherche reconstruire sa vie et renouer avec ses meilleures amies, qui rencontrent elles aussi des difficultés.

Au casting de M’entends-tu ?, nous trouvons donc Mélissa Bédard, Ève Landry et Florence Longpré. Elle sont notamment entourées par Nicolas Michon, Christian Bégin, Mehdi Bousaidan, Isabelle Brouillette, Sophie Desmarais, Pascale Renaud-Hébert et Leïla Donabelle Kaze.

