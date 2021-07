Mes Premières Fois Saison 2 : La jeune Devi fait son retour dès maintenant sur Netflix

Les mésaventures adolescentes de Devi reprennent sur Netflix. Le service de streaming lance en effet dès aujourd’hui la saison 2 de Mes Premières fois (ou Never I Have Ever de son titre original).

Co-création de Lang Fisher et Mindy Kaling, la série Mes Premières Fois est librement inspirée par la jeunesse de Mindy Kaling, et relate le quotidien pas toujours facile de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), une lycéenne Américaine d’origine indienne. En saison 1, nous rencontrions Devi qui, après une année traumatisante marquée par la perte de son père et trois mois dans une chaise roulante, décidait de casser son image de paria pour devenir hyper populaire. Mais rien ni personne ne lui facilite la tâche.

Dans la saison 2, Devi continue d’affronter les pressions quotidiennes du lycée et de la famille, tout en faisant ses premiers pas dans l’univers des relations amoureuses.

La série Mes Premières Fois rassemble dans son casting, aux côtés de Maitreyi Ramakrishnan, Poorna Jagannathan, Richa Moorjani, Jaren Lewison, Darren Barnet, Ramona Young, Lee Rodriguez, Sendhil Ramamurthy, Adam Shapiro, Niecy Nash, Cocoa Brown, Lily D. Moore et Eddie Liu. La série est narrée par John McEnroe, qui incarne aussi le père décédé de Devi.

