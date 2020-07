Une saison 2 pour Mes Premières Fois, le jeune Devi sera de retour sur Netflix

Plus de deux mois après la mise en ligne de la première saison, Netflix annonce maintenant le renouvellement de Mes Premières fois (ou Never I Have Ever de son titre original) pour une saison 2. Les mésaventures adolescentes de Devi se poursuivront donc sur le service de streaming.

Co-création de Lang Fisher et Mindy Kaling, la série Mes Premières Fois est librement inspirée par la jeunesse de Mindy Kaling, et relate le quotidien pas toujours facile de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), une lycéenne américaine d’origine indienne.

Plus spécifiquement, la série se propose de jeter un regard sur la culture indienne et l’expérience adolescente à travers Devi qui, après une année traumatisante marquée par la perte de son père et trois mois dans une chaise roulante, décide de casser son image de paria pour devenir hyper populaire. Mais rien ni personne ne lui facilite la tâche.

❗️❗️ MAITREYI GOT BANGS ❗️❗️ oh yeah, and Never Have I Ever got a season 2 🙃 pic.twitter.com/sHJhjQMmXb

— Never Have I Ever (@neverhaveiever) July 1, 2020