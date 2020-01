Messiah : Michelle Monaghan et Tomer Sisley cherchent le Messie, dès maintenant sur Netflix

Une nouvelle année débute et Netflix ne perd pas une seconde pour nous proposer de nouvelles séries. En plus de lancer Spinning Out qui nous entraine dans le monde du patinage artistique, le service de streaming met aujourd’hui en ligne l’intégralité de la première saison de Messiah.

Créée par Michael Petroni (The Book Thief) et réalisée par James McTeigue (V pour Vendetta) et Kate Woods (Rectify), Messiah s’intéresse à l’agent de la CIA Eva Geller (Michelle Monaghan) qui découvre des informations sur un homme (Mehdi Dehbi) qui attire l’attention internationale suite à des actes troublant l’ordre public, elle ouvre une enquête sur ses origines.

Alors que de nouveaux adeptes témoignant de ses miracles continuent de rejoindre ses rangs, les médias du monde entier commencent à se laisser séduire par cette figure charismatique. Eva Geller doit vite dénouer le mystère : est-il vraiment un être divin ou un simple escroc capable d’ébranler l’ordre mondiale ?

Au niveau de la distribution, cette première saison de Messiah rassemble Michelle Monaghan et Mehdi Dehbi, mais aussi Tomer Sisley, John Ortiz, Stefania LaVie Owen, Sayyid El Alami, Jane Adams, Melinda Page Hamilton, Wil Traval, Fares Landoulsi, Dermot Mulroney et Beau Bridges.

Tags : Netflix Messiah moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.