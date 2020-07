Meurtres au paradis Saison 10 : Josephine Jobert de retour, mais Aude Legastelois et Shyko Amos quittent la série

Alors que le tournage de la saison 10 de Meurtres au paradis (Death in Paradise) débute, la BBC annonce plusieurs changements au casting, entre le départ de plusieurs acteurs réguliers, le retour d’un pilier de la série et l’ajout d’un nouveau visage.

Tout d’abord, rappelons qu’Ardal O’Hanlon qui jouait DI Jack Mooney a quitté Meurtres au paradis durant la saison 9 et c’est donc Ralf Little (The Café, The A Word) qui est désormais la tête d’affiche dans la peau de l’inspecteur Neville Parker qui a été envoyé contre son gré sur l’île de Sainte-Marie pour enquêter sur la mort d’une femme originaire de Manchester, sa ville natale.

Il faisait alors équipe avec Madeleine Dumas qui est incarnée par Aude Legastelois-Bidé, mais celle-ci (qui avait rejoint la série en saison 8) s’en va à son tour. Elle sera remplacée par Josephine Jobert qui fait ainsi son grand retour, reprenant le rôle de Florence Cassell — elle était partie dans l’épisode 6 de la saison 8 suite à la mort de son fiancé et elle est dès lors prête à reprendre le travail.

Autre départ, celui de Shyko Amos qui jouait l’agent Ruby Patterson durant les deux dernières saisons de Meurtres au paradis. Elle remplaçait alors l’agent Dwayne Myers (Danny John-Jules) et était introduite comme étant la nièce du Commandant Patterson.

Enfin, il est annoncé que Tahj Miles fera ses débuts dans le rôle de Marlon Pryce, un petit criminel de 18 ans qui pense tout savoir sur tout et dont la vie va prendre un détour imprévu quand il va rencontrer JP (Tobi Bakare).

Avec le tournage qui ne fait que commencer, il faut s’attendre à ce que cette saison 10 de Meurtres au paradis n’arrive pas avant l’année prochaine.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.