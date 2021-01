Une saison 11 ET une saison 12 pour Meurtres au Paradis, il y a toujours des crimes à résoudre sur l’île de Sainte-Marie

Alors que la diffusion pour la saison 10 de Meurtres au Paradis (ou Death in Paradise) vient tout juste de commencer sur BBC One, la chaine britannique en profite pour annoncer le renouvellement pour deux saisons supplémentaires. C’est, les spectateurs sont assurés de retourner sur l’île de Sainte-Marie pour une saison 11 et une saison 12.

Notons pour l’occasion que ce n’est pas la première fois que BBC commande deux saisons en même temps, c’était déjà le cas avec les saisons 9 et 10, signe du succès qui ne faiblit pas de cette série policière. En Angleterre, cette dernière réunissait encore plus de 8 millions de personnes par épisode et s’imposait comme le programme le plus suivi le jour de sa diffusion. Meurtres au Paradis est par ailleurs distribué dans 230 pays, où elle se révèle être extrêmement populaire.

L’équipe derrière Meurtres au Paradis promet donc plein de surprises pour les saisons à venir, actuellement avec Ralf Little qui est la tête d’affiche dans la peau de l’inspecteur Neville Parker qui a été envoyé contre son gré sur l’île de Sainte-Marie. Il prenait ainsi la suite du DI Jack Mooney. Rappelons qu’il fait, pour la saison 10, équipe avec Florence Cassell (Joséphine Jobert) faisant ainsi son retour dans la série après être partie en saison 8.

Aux côtés de Ralf Little et Joséphine Jobert, Meurtres au Paradis réunit Tobi Bakare, Don Warrington, Elizabeth Bourgine et Tahj Miles.

Chez nous, Meurtres au Paradis est diffusée sur France 2 et on peut également retrouver les 9 premières saisons en DVD.

