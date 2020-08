Une saison 3 pour Miracle Workers, la comédie anthologique se poursuit

Alors que la saison 2 sera diffusée en France du 18 au 25 août sur Warner TV, on apprend que le futur de Miracle Workers est désormais assuré. La saison 3 a bien été commandée.

Basée à l’origine sur le roman What in God’s Name écrit par Simon Rich (Man Seeking Woman), Miracle Workers raconte une histoire comique complète par saison et aura donc l’opportunité d’en proposer une troisième. Les détails concernant celle-ci sont néanmoins pour le moment gardés sous silence.

Il faut dire que ce renouvellement est confirmé par le fait que la série vient de décrocher un crédit d’impôt par l’état de Californie, assurant ainsi son retour, mais aussi le déménagement de son tournage. Les deux premières saisons de Miracle Workers avaient été filmées en République tchèque.

Au niveau du casting, on peut par contre s’attendre à retrouver les visages familiers des deux premières saisons : Daniel Radcliffe, Geraldine Viswanathan, Karan Soni, Jon Bass, Sasha Compère, Lolly Adefope et Steve Buscemi, même si cela doit encore être officialisé.

