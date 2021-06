Miracle Workers Saison 3 : Le voyage à travers le Far West commence maintenant dans le trailer et dans un mois sur TBS

Une grande aventure attend Daniel Radcliffe et Steve Buscemi dans la saison 3 de Miracle Workers, intitulée Oregon Trail, qui sera diffusée à partir du mardi 13 juillet sur TBS et qui se dévoile un peu plus dès à présent avec une nouvelle bande-annonce.

Après une première saison contemporaine relatant l’histoire d’un ange devant empêcher la destruction de la terre, et une seconde nous ramenant à l’époque médiévale, on se rend dans l’Amérique de 1844 pour la saison 3 de Miracle Workers. L’histoire suit alors d’Ezekiel Brown, un jeune pasteur idéaliste (Radcliffe) qui fait équipe avec un criminel (Buscemi) et une épouse libérée de la campagne (Geraldine Viswanathan) pour conduire une équipée vers l’Ouest sur la piste de l’Oregon, un parcours à travers l’Amérique qui est semé d’embûches.

Rappelons que cette troisième saison est également marquée par des changements dans l’équipe créative avec Dan Mirk et Robert Padnick, producteurs sur la série, qui sont maintenant également showrunners. Ils prennent alors la suite du créateur Rich Simon qui n’est dès lors plus présent sur la série, ce dernier n’occupant plus non plus le poste de producteur exécutif. La première saison était basée sur son livre What in God’s Name? et la seconde sur sa nouvelle Revolution.

Miracle Workers met donc à l’affiche Daniel Radcliffe, Steve Buscemi et Geraldine Viswanathan qui sont rejoints dans cette saison 3 par Karan Soni.

