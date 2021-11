Une saison 4 pour Miracle Workers, Daniel Radcliffe et Steve Buscemi restent sur TBS

Moins de deux mois après la conclusion de la saison 3 de Miracle Workers, TBS rassure les fans de la série en annonçant son renouvellement pour une saison 4. L’anthologie fera donc son retour sur la chaine avec de nouveaux épisodes.

Basée à l’origine sur le roman What in God’s Name écrit par Simon Rich (Man Seeking Woman), Miracle Workers nous raconte une histoire complète à chaque saison, prenant place dans un décor en général bien différent à chaque fois. Pour cette raison, il est trop tôt pour dire ce que la saison 4 nous réserve, mais on peut néanmoins s’attendre à retrouver de nouveau Daniel Radcliffe et Steve Buscemi qui, d’une saison à une autre, nous entrainent dans des aventures plus ou moins surréalistes et drôles.

La première saison de Miracle Workers suivait des anges devant gérer les prières des humaines. La seconde saison, sous-titrée Dark Ages, nous relatait la vie de villageois tentant de faire face malgré les difficiles conditions de vie. Et enfin, la troisième saison, Oregon Trail, nous a proposé un voyage dans le Far West.

Si Miracle Workers se présente comme une série discrète, elle n’en est pas moins un succès pour TBS qui a ainsi déclaré qu’elle était la comédie scriptée numéro 1 de la chaine.

Notons qu’en plus de Miracle Workers, TruTV (qui fait partie du groupe WarnerMedia auquel appartient TBS) a annoncé le renouvellement de Tacoma FD pour une saison 4.