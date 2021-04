Miss Scarlet, détective privée Saison 1 : La première femme détective de Londres mène l’enquête, dès ce soir sur Polar+

Après Miss Fisher en Australie et Frankie Drake au Canada, c’est au tour de Miss Scarlet de mener l’enquête en étant la première détective londonienne dans Miss Scarlet, détective privée. Elle fait ainsi ses débuts en France dès ce soir à partir de 20h55 sur Polar+.

Cette création de Rachael New (Grantchester, The Mallorca Files) tout juste renouvelée pour une saison 2, Miss Scarlet, détective privée suit Eliza Scarlet (Kate Phillips, Peaky Blinders), une femme qui se retrouve sans argent à la mort de son père à une période où le mariage est le seul moyen pour assurer sa sécurité financière. Eliza est déterminée à trouver un autre moyen et décide de reprendre le business de son père, un détective privé. Elle possède toutes les compétences nécessaires pour faire le travail, mais n’a jamais pu les utiliser à ce jour en tant que femme du 19e siècle.

Pour s’imposer dans cet univers, Miss Scarlet va avoir besoin d’un partenaire. C’est ainsi qu’elle va s’associer avec l’inspecteur William Wellington de Scotland Yard, aussi connu sous le nom de « The Duke », un joueur, séducteur et amateur de boissons. Ensemble, ils vont résoudre des affaires dans le Londres des années 1880.

Comprenant 6 épisodes, la saison 1 de Miss Scarlet, détective privée réunit ainsi Kate Phillips, Stuart Martin, Ansu Kabia, Andrew Gower, Matthew Malone et Simon Ludder.

