Modern Love Saison 2 : L’anthologie est de retour en août sur Amazon, avec Kit Harington, Tobias Menzies, Minnie Driver et plus

Amazon Prime Video nous raconte de nouvelles histoires d’amour sous toutes ses formes dans la saison 2 de Modern Love qui sera mise en ligne le 13 août sur la plateforme de streaming et a aujourd’hui le droit à un trailer.

Si vous n’êtes pas familiers avec cette série, cette anthologie scénarisée et réalisée par John Carney (Sing Street), Modern Love se base sur la chronique hebdomadaire du New York Times qui propose des essais explorant les joies et les tribulations de l’amour. Chaque épisode délivre alors une vignette d’environ une trentaine de minutes qui donne vie à certains de ces essais pour parler de l’Amour sous toutes ses formes.

À l’image de la première saison, la seconde se compose de huit épisodes. Naturellement, chaque épisode met en scène des acteurs différents, et on retrouvera cette fois-ci Tobias Menzies (The Crown), Sophie Okonedo (Ratched), Gbenga Akinnagbe (The Deuce), Susan Blackwell (Madam Secretary), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Tom Burke (Strike), Zoe Chao (Love Life), Maria Dizzia (Orange is the New Black), Minnie Driver (Cinderella), Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah), Kit Harington (Game of Thrones), Garrett Hedlund (Mudbound), Aparna Nancherla (Corporate), Larry Owens (High Maintenance), Anna Paquin (Flack), Ben Rappaport (For the People), Jack Reynor (Midsommar), Miranda Richardson (Stronger), Marquis Rodriguez (When They See Us), Zuzanna Szadkowski (Gossip Girl), Lulu Wilson (The Glorias), Don Wycherley (Wild Mountain Thyme).

En plus de John Carney qui réalise un épisode, nous aurons également derrière la caméra John Crowley (Brooklyn), Marta Cunningham (Insecure) Jesse Peretz (Glow), Andrew Rannells (Black Monday), et Celine Held et Logan George (Topside).

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.