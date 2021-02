Pas de saison 9 pour Mom, CBS annonce la fin de la série avec Allison Janney

Si les deux comédies The Neighborhood et Bob Hearts Abisha se poursuivent la saison prochaine sur CBS, ce ne sera pas le cas de Mom qui ne décroche pas de saison 9. La série produite par Chuck Lorre, Gemma Baker et Nick Bakay touchera donc à sa fin en mai prochain.

Cette saison 8 de Mom était par ailleurs la première de la série sans Anna Faris. L’actrice incarnant Christy depuis le premier épisode n’a pas fait son retour, laissant ainsi Allison Janney aux commandes de la sitcom.

Au commencement, Mom nous relatait donc l’histoire d’une mère célibataire, Christy (Faris), une alcoolique en rémission qui tente de se refaire une vie. Sa mère Bonnie (Janney) est également une ancienne alcoolique. La série nous montrait ainsi comment ces deux femmes se reconstruisaient et surmontaient les épreuves du quotidien tout en évitant d’embrasser leurs démons.

Suite au départ de Christy qui a déménagé à Washington, la série s’est donc encore plus recentrée sur sa mère et les proches qu’elle a laissés derrière elle. Jaime Pressly, Mimi Kennedy, Beth Hall, Kristen Johnston et William Fichtner complètent la distribution.

Présentement, Mom est la plus longue sitcom à l’antenne de CBS qui a su séduire un large public jusqu’à devenir la troisième sitcom la plus suivie sur un network. Elle a aussi permis à Alisson Janney de décrocher deux Emmy Awards. Le dernier épisode de la série sera diffusé jeudi 6 mai sur CBS.

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.