Mon amie Adèle : Le nouveau thriller psychologique de Netflix se dévoile avec un trailer

Netflix nous délivre un thriller psychologique britannique avec Mon Amie Adèle (de son titre original Behind Her Eyes) qui sera disponible à partir du 17 février sur la plateforme et qui se dévoile donc aujourd’hui avec son trailer.

Mini-série basée sur le roman de Sarah Pinborough, porté à l’écran par Steve Lightfoot et Angela LaManna, Mon amie Adèle suit Louise (Simona Brown) est une mère célibataire qui entretient une liaison avec son patron David (Tom Bateman), un psychiatre incarné.

La situation se complique lorsque Louise se lie d’amitié avec la femme de Tom, Adèle (Eve Hewson). Elle se retrouve alors piégée dans un tissu de secrets et de mensonges où les apparences sont trompeuses

Se composant de 6 épisodes, Mon amie Adèle met donc à l’affiche Simona Brown (The Little Drummer Girl), Eve Hewson (The Knick), Tom Bateman (Beecham House) mais aussi Robert Aramayo.

