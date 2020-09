Moonbase 8 : John C. Reilly, Fred Armisen et Tim Heidecker se préparent pour la Lune, en novembre sur Showtime

Annoncée pour cet automne sur la chaine câblée américaine Showtime, la nouvelle comédie Moonbase 8 se dévoile aujourd’hui à l’aide d’un premier trailer qui nous dévoile une lancement pour le dimanche 8 novembre aux États-Unis.

Créée par Jonathan Krisel et Tim Heidecker (Tim and Eric Awesome Show, Great Job!), Moonbase 8 s’ajoute à la liste grandissante de séries sur l’expérience des astronautes (Away, The First…) en adoptant une approche comique qui s’annonce légèrement absurde.

L’histoire suit ainsi trois astronautes qui ne sont pas destinés à laisser leur trace dans l’histoire de la conquête spatiale, mais qui ne l’ont pas encore réalisé. Ils se retrouvent à vivre ensemble au milieu du désert dans une simulation de la base lunaire espérant être les prochains à faire le voyage. Le temps passant, leur cohabitation devient difficile.

Au niveau du casting, cette première saison de Moonbase 8 s’articule donc principalement autour du trio de base formé par Fred Armisen, Tim Heidecker et John C. Reilly. À leurs côtés, nous trouvons Dave Kneebone. En ce qui concerne la réalisation, Jonathan Krisel se charge de tous les épisodes.

Tags : Showtime moins...

Inscrivez-vous à la newsletter Critictoo pour ne plus rien manquer de l'actualité du site, des séries et plus.